СМИ: Intel продаст патенты на разработки в области 5G

Новости Бизнеса: Intel отказалась от 5G, патенты компании будут проданы на аукционе.

Профильный ресурс IAM сообщает, что компания Intel планирует продать часть своего патентного профиля на аукционе. Подавляющее большинство активов касаются беспроводной сотовой связи, включая технологии 5G.

По словам источника, такое решение было принято после заключения договоренности между Qualcomm и Apple по поставке 5G модемов.

Всего на аукцион выставят 8500 патентов. Из них 6000 связаны со стандартами связи 3G, 4G и 5G, а 1700 касаются реализации беспроводных сетей. В остатке значатся патенты по технологиям полупроводниковой и электронной промышленности.

Мероприятие по продаже патентного профиля будет проходить отдельно от продажи бизнеса по производству модемов для смартфонов.

Однако не исключено, что какая-нибудь заинтересованная компания (например Apple), купит и то, и другое. По слухам, Intel уже пыталась договориться с купертиновцами, но после очередных переговоров было решено продать активы по частям.