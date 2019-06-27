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"Нафтогаз" уже в августе может приостановить покупку газа: причина

"Нафтогаз" уже в августе может приостановить покупку газа: причина
10:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил об угрозе приостановки закупки импорта газа в августе из-за недостатка финансовых ресурсов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт газа, который сейчас закупается для закачки в подземные хранилища, если в ближайший месяц не найдет на это финансовые ресурсы. Об этом журналистам сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе мы будем останавливать импорт для "Нафтогаза", - сказал он.

В качестве решения финансового вопроса Коболев назвал варианты с рассрочкой выплаты дивидендов государству, возможность взять кредит, либо облигации. При этом он отметил, что кредитная линия от европейских банков может вызвать сложность и дискуссии с правительством, поскольку именно государство будет являться гарантом такого займа.

"Нам надо за июль найти решение, поскольку если мы пропустим месяц импорта, его потом догнать невозможно. Есть узкое горлышко, и недокачав газ в июле, у нас просто не будет того объема, который мы должны закупить - 20 млрд куб. м.", - пояснил он.

Как сообщалось, ранее Коболев заявлял, что национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" для выполнения плана закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) к отопительному сезону 2019/2020 годов необходимо привлечь 1 млрд долл. кредитных средств, чтобы закачать необходимые 20 млрд куб. м. газа в хранилища на случай прекращения транзитного контракта с Россией. Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

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 Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины. Следующие трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года были запланированы на май этого года.

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Нафтогаз, Закупка, Импорт газа, Приостановка, Недостаток финансирования.
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