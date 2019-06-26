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Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла

Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
14:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабинет министров установил ограничение предельной стоимости тепла на уровне 1400 грн за гигакалорию, это экономически обоснованная цена исходя из цены газа.

Правительство инициирует ограничение предельной стоимости тепла на уровне 1400 грн за гигакалорию, что ликвидирует схемы намеренного завышения цен на тепло и горячую воду местными коммунальными предприятиями. Об этом во время заседания правительства сказал министр юстиции Павел Петренко.

"Экономически обоснованная цена, исходя из цены газа, составляет 1400 грн. Но из-за манипуляций, бесхозяйственности или умысла со стороны местных поставщиков - это или коммунальные предприятия, которые контролируются местными властями, или кое-где частные компании, которые так же контролируется местной властью - цена разнится достаточно сильно, начиная от 1 400 до 2 000 гривень", - сказал Петренко.

Он отметил, что самые высокие тарифы по Украине фиксируются в городе Смела - 2 300 гривен, Кировоградской области - 2 129 гривень, Волынской -1 847 гривень, Ривненской - 1 795 гривень. Петренко добавил, что министерство продолжает анализировать крупных поставщиков и обнаруживает, что они, как правило, контролируются "местными князьками" и через оффшорные компании выводят средства, являющиеся переплатой за тепло и теплую воду.

"Полномочия правительства - ввести предельную цену, которая является экономически обоснованной для местных поставщиков. Эта цена предлагается на уровне 1400 грн за гигокалорию при наличии счетчика, и 35,21 грн за 1 квадратный метр при отсутствии счетчика", - сказал Петренко.

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Он пояснил на примере, что для конкретного потребителя это будет означать следующее: "В городе Смела для квартиры в 62 метра по необоснованным тарифам оплата за тепло и горячую воду составляет 8 994 гривни, а после выполнения решения правительства платежка должна быть пересмотрена, и плата за тепло и горячую воду в такой квартире должна составлять 4 967 гривны, то есть экономия для человека составит 40%".

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Все по теме:

Кабмин, Цена на газ, Ограничение, Предельная стоимость тепла, Экономически обоснованная цена, Стоимость 1400 грн за гигакалорию.
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