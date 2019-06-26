Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла

Правительство инициирует ограничение предельной стоимости тепла на уровне 1400 грн за гигакалорию, что ликвидирует схемы намеренного завышения цен на тепло и горячую воду местными коммунальными предприятиями. Об этом во время заседания правительства сказал министр юстиции Павел Петренко.
"Экономически обоснованная цена, исходя из цены газа, составляет 1400 грн. Но из-за манипуляций, бесхозяйственности или умысла со стороны местных поставщиков - это или коммунальные предприятия, которые контролируются местными властями, или кое-где частные компании, которые так же контролируется местной властью - цена разнится достаточно сильно, начиная от 1 400 до 2 000 гривень", - сказал Петренко.
Он отметил, что самые высокие тарифы по Украине фиксируются в городе Смела - 2 300 гривен, Кировоградской области - 2 129 гривень, Волынской -1 847 гривень, Ривненской - 1 795 гривень. Петренко добавил, что министерство продолжает анализировать крупных поставщиков и обнаруживает, что они, как правило, контролируются "местными князьками" и через оффшорные компании выводят средства, являющиеся переплатой за тепло и теплую воду.
"Полномочия правительства - ввести предельную цену, которая является экономически обоснованной для местных поставщиков. Эта цена предлагается на уровне 1400 грн за гигокалорию при наличии счетчика, и 35,21 грн за 1 квадратный метр при отсутствии счетчика", - сказал Петренко.
Он пояснил на примере, что для конкретного потребителя это будет означать следующее: "В городе Смела для квартиры в 62 метра по необоснованным тарифам оплата за тепло и горячую воду составляет 8 994 гривни, а после выполнения решения правительства платежка должна быть пересмотрена, и плата за тепло и горячую воду в такой квартире должна составлять 4 967 гривны, то есть экономия для человека составит 40%".