Минюст инициирует проверки ТКЭ на необоснованность тарифов

Новости Бизнеса: Министерство юстиции Украины проверит владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго касательно установки необоснованных тарифов на горячую воду и тепло.

Министерство юстиции инициирует проверки владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго по вопросу установления необоснованности тарифов на горячую воду и тепло, а также планирует обнародовать информацию об этих поставщиках. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы обязуемся опубликовать информацию о всех местных поставщиках, об их владельцах и о тех, кто контролирует эти компании... Государственная аудиторская служба, правоохранительные органы также должны включиться в процесс проверки обоснованности тарифов хотя бы за предыдущий отопительный сезон", - отметил министр.

По его словам, в этом вопросе речь идет не просто о потерях украинских потребителей, а о потерях государственного бюджета, "потому что государство через систему субсидий субсидирует местных жителей, а затем средства попадают к местным поставщикам".

При этом он отметил, что после проверки надо привлечь к ответственности руководителей тех предприятий, которые "манипулировали тарифами".

Напомним, министерства регионального развития и юстиции должны были внести на заседание правительства свои предложения по экономически обоснованному снижению цен на тепло и горячую воду со следующего отопительного сезона, что позволит сократить цены на услуги на 15-20%.