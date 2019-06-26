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Минюст инициирует проверки ТКЭ на необоснованность тарифов

Минюст инициирует проверки ТКЭ на необоснованность тарифов
12:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министерство юстиции Украины проверит владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго касательно установки необоснованных тарифов на горячую воду и тепло.

Министерство юстиции инициирует проверки владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго по вопросу установления необоснованности тарифов на горячую воду и тепло, а также планирует обнародовать информацию об этих поставщиках. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы обязуемся опубликовать информацию о всех местных поставщиках, об их владельцах и о тех, кто контролирует эти компании... Государственная аудиторская служба, правоохранительные органы также должны включиться в процесс проверки обоснованности тарифов хотя бы за предыдущий отопительный сезон", - отметил министр.

По его словам, в этом вопросе речь идет не просто о потерях украинских потребителей, а о потерях государственного бюджета, "потому что государство через систему субсидий субсидирует местных жителей, а затем средства попадают к местным поставщикам".

При этом он отметил, что после проверки надо привлечь к ответственности руководителей тех предприятий, которые "манипулировали тарифами".

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Напомним, министерства регионального развития и юстиции должны были внести на заседание правительства свои предложения по экономически обоснованному снижению цен на тепло и горячую воду со следующего отопительного сезона, что позволит сократить цены на услуги на 15-20%.

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Все по теме:

Проверки, Минюст, Тарифы на тепло, Обоснованность, Тарифы на горячую воду, Владельцы теплокоммунэнерго, Местные предприятия.
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