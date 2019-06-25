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В Минюсте объяснили, дает ли право регистрация проживания на получение квартиры

В Минюсте объяснили, дает ли право регистрация проживания на получение квартиры
14:10 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова заявила, что регистрация места жительства не дает права на получение в собственность квартиры или ее части.

Регистрация места жительства не дает никакого права на получение в собственность квартиры или ее части. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

"Во-первых, вместо "прописки" у нас есть регистрация места проживания! И функцию эту выполняют исполнительные органы местного самоуправления, городские, сельские и поселковые администрации. Во-вторых, регистрация не дает сегодня никакого права или надежды на получение в собственность квартиры или ее части!" - подчеркнула Сукманова.

Она напомнила, что 20 лет назад "прописка" де-факто означала право на квартиру, которую давало государство.

По словам Сукмановой, зарегистрировать или снять с регистрации человека, если речь идет о частной квартире, "является исключительно волей собственника и для этого ему не нужно придумывать основания".

"Опять же, единственным исключением является регистрация несовершеннолетних детей. Там немного другая история по социальной защите несовершеннолетних", - уточнила первый замминистра.

Кроме того, она подчеркнула, что закон устанавливает 30-дневный срок для регистрации в случае изменения места жительства.

В то же время Сукманова привела случаи, когда регистрация места проживания необходима: для реализации избирательного права, устройства ребенка в учреждения дошкольного и школьного образования (у зарегистрированных приоритет), взятия на военный учет, регистрации частного предпринимателя и оформления паспорта.

Ранее сообщалось, что жилье для украинцев становится доступным. Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности. Нацбанк также отметил и некоторый рост объемов ипотечного кредитования.

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Регистрация, Минюст, Место жительства, Право на получение, В собственность квартиры, В собственность части квартиры.
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