В НБУ заявили, что жилье для украинцев становится более доступным

Новости Бизнеса: Согласно отчету Национального банка Украины за июнь 2019 года, жилье для украинцев становится доступнее из-за роста дохода населения.

Жилье для украинцев становится доступным. Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает УНН.

"Жилье становится доступнее, потому что доходы населения растут, а цены - практически нет. Поэтому спрос на жилье начал постепенно расти. В то же время новое предложение временно снизилось. Несмотря на это рынок близок к равновесию: нет ни рисков стремительного роста цен, ни угроз финансовой стабильности", - говорится в отчете НБУ.

Нацбанк также отметил и некоторый рост объемов ипотечного кредитования.

"Объемы ипотечного кредитования растут, однако еще малы, чтобы заметно влиять на рынок жилой недвижимости", - говорится в отчете.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в очередной раз просит правительство возобновить программу молодежного кредитования жилья. Сбор обращений от представителей молодежи продолжался в течение 6 месяцев в рамках всеукраинской кампании Комитета #жильемолодежи с целью восстановления государственного финансирования программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья".