Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

В НБУ заявили, что жилье для украинцев становится более доступным

В НБУ заявили, что жилье для украинцев становится более доступным
17:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Согласно отчету Национального банка Украины за июнь 2019 года, жилье для украинцев становится доступнее из-за роста дохода населения.

Жилье для украинцев становится доступным. Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает УНН.

"Жилье становится доступнее, потому что доходы населения растут, а цены - практически нет. Поэтому спрос на жилье начал постепенно расти. В то же время новое предложение временно снизилось. Несмотря на это рынок близок к равновесию: нет ни рисков стремительного роста цен, ни угроз финансовой стабильности", - говорится в отчете НБУ.

Нацбанк также отметил и некоторый рост объемов ипотечного кредитования.

"Объемы ипотечного кредитования растут, однако еще малы, чтобы заметно влиять на рынок жилой недвижимости", - говорится в отчете.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в очередной раз просит правительство возобновить программу молодежного кредитования жилья. Сбор обращений от представителей молодежи продолжался в течение 6 месяцев в рамках всеукраинской кампании Комитета #жильемолодежи с целью восстановления государственного финансирования программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Жилье, Отчет, Финансовая стабильность, Доступность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
03 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
04 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
Месяц работы Зеленского: все достижения в видео
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)
Что мы искали на прошлой неделе в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь