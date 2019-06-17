Кабмин снова просили возобновить программу молодежного кредитования жилья

Новости Бизнеса: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи напомнил правительству о важности возобновления программы молодежного кредитования жилья.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в очередной раз просит правительство возобновить программу молодежного кредитования жилья. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Как отмечается в сообщении, Комитет ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма завершил сбор заявок от молодых семей, для которых остается актуальной проблема приобретения собственного жилья.

Сбор обращений от представителей молодежи продолжался в течение 6 месяцев в рамках всеукраинской кампании Комитета #жильемолодежи с целью восстановления государственного финансирования программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья".

По словам председателя профильного комитета ВР Артура Палатного, во время кампании к нему поступило огромное количество писем от молодых семей и обращений в социальных сетях, что свидетельствует об актуальности и массовость проблемы.

Систематизированную информацию Комитет направит в Кабмин и будет добиваться внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете на 2019 год", чтобы предусмотреть средства на восстановление функционирования соответствующей государственной программы.

"В Украине существует серьезная проблема массового выезда за рубеж перспективной молодежи в поисках работы и лучшего места для постоянного проживания. Основной причиной оттока молодых граждан является отсутствие собственного жилья и опасения создавать новые семьи, рожать детей. Поэтому возобновление программы льготного кредитования молодежного жилья, которая не финансируется из 2015 года, является обязанностью государства и одним из приоритетов молодежной политики", - отметил Палатный.

Он отметил, что направил соответствующие обращения вместе с письмами представителей молодежи на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, вице-премьера Геннадия Зубко, профильным министерствам и органам местного самоуправления с просьбой поддержать молодежь путем перераспределения бюджетных средств с 1 июля 2019 года и финансирования местных специализированных программ за счет дополнительных средств от бюджетной децентрализации.