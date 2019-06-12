Кабмин перечислит еще 25 млн грн на квартиры ветеранам-переселенцам

Новости Бизнеса: Кабинет министров на заседании принял решение выделить еще 25 млн грн на приобретение жилья участникам боевых действий среди переселенцев.

Правительство выделило еще 25 млн грн на квартиры участникам боевых действий среди переселенцев. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Речь идет о выделении 25 млн грн нашим участникам боевых действий, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, что позволит предоставить средства на приобретение 24 квартир. В этом же распоряжении предлагается направить еще 200 млн грн на приобретение жилья участникам боевых действий на территории других стран, что позволит получить жилье 165 участникам боевых действий, инвалидам, участвовавших в боевых действиях на территории других стран", - отметил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, по предварительному решению правительства, на эти цели будет дополнительно направлено еще 40 млн грн. Эти средства на приобретение жилья получат еще 36 семей.

При этом он добавил, что некоторые участники боевых действий находились на квартирном учете более 30 лет.

Напомним, по итогам января-марта в Украине введено в эксплуатацию почти 2,5 млн кв. м жилья, из которых почти 57% в городах Украины, остальные - в селах. Это на 32,3% превышает результат соответствующего прошлогоднего периода.