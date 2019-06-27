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Чистая прибыль "Нафтогаза" снизилась в 3,3 раза

Чистая прибыль "Нафтогаза" снизилась в 3,3 раза
17:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: «Нафтогаз» в 2018 году сократил чистую прибыль в 3,3 раза и составила 11,6 млрд.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2018 году получила 11,6 млрд грн чистой прибыли, что в 3,3 раза меньше показателя за 2017 год, сообщает компания, ссылаясь на результаты независимого аудита, проведенного аудиторской компанией Deloitte.

«По итогам 2018 года группа получила 256,3 млрд грн дохода от реализации, 26,4 млрд грн операционной прибыли и 11,6 млрд грн чистой прибыли. Чистая прибыль группы в 2018 году снизилась на 27,9 млрд грн по сравнению с результатами за 2017 год, в первую очередь из-за отображения результатов арбитража в 2017 и 2018 годах», - сказано в сообщении.

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В компании отметили, что в 2017 году было отображено 12,6 млрд грн дополнительного операционного дохода, а в марте 2018 года признано 4,8 млрд грн затрат, связанных с НДС на компенсацию согласно арбитражному решению по транзитному контракту.

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Газ, Нафтогаз, Прибыль, Доход.
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