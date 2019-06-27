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"Нафтогаз" увеличил свою долю в импорте газа

"Нафтогаз" увеличил свою долю в импорте газа
23:35 Чт, 27 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" в 2018 году увеличил долю в импорте природного газа до 66%.

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году увеличил свою долю в импорте природного газа в страну до 66%, что на 5 п.п. больше, чем в 2017-м (61%), сообщается в обнародованном в четверг консолидированном отчете группы.

Согласно документу, НАК в 2018 году покупал газ у 18 европейских поставщиков (в 2017 - 13). В целом в прошлом году газ в страну импортировали 65 компаний (в 2017 - 67).

Напоминаем, Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

Чистая прибыль "Нафтогаза" снизилась в 3,3 раза

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Газ, НАК Нафтогаз Украины, Импорт.
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