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Нафтогаз ожидает решения в Стокгольме по спорам с Газпромом до 2021 года

Нафтогаз ожидает решения в Стокгольме по спорам с Газпромом до 2021 года
04:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Стокгольмским арбитражем решение в консолидированном производстве должно быть вынесено до ноября 2021 года.

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает принятие Стокгольмским арбитражем по пересмотру транзитного тарифа в контракте с "Газпромом" до ноября 2021 года, сообщается в обнародованном в четверг консолидированном отчете группы.

"В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в консолидированном производстве должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Напоминаем, "Газпром" направил иск о расторжении контракта с "Нафтогазом Украины" на транзит газа через территорию Украины в арбитраж еще в апреле 2018 года. В мае "Нафтогаз" предъявил встречные требования. В июле украинская компания подала в Стокгольмский арбитраж просьбу через суд пересмотреть тариф на транзит газа и взыскать с "Газпрома" $11,58 млрд за пересмотр тарифа с марта 2018 по декабрь 2019-го.

В Люксембурге в июне пройдут слушания в суде между Нафтогазом и Газпромом

В сентябре 2018 года арбитраж принял решение о консолидации данных разбирательств. 28 декабря 2018 года сформирован состав арбитража. Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года.

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Газпром, Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж.
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