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Почти половина предприятий Укроборонпрома работает с долгами по зарплате

Почти половина предприятий Укроборонпрома работает с долгами по зарплате
04:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: 42 предприятия “Укроборонпрома” работает с долгами по зарплате.

Из 97 предприятий, входящих в Госконцерн “Укроборонпром”, относительно эффективно работают только 55.

Об этом в интервью Цензор.Нет заявил директор концерна Павел Букин.

“Из 97 предприятий 42 – с долгами по зарплате. Их наличие – основной критерий неэффективности управления. Относительно эффективно работают 55. Аудит Маккензи 2012 года показал, что только 10 предприятий концерна развиваются. Сегодня добавились еще около 10, задействованных в оборонном заказе”, - сказал Букин.

По его словам, есть большое количество предприятий с синдромом отложенных управленческих решений, которые не принимались годами, и сегодня проблемы стали критическими.

При создании концерна одной из задач было отделить казенные предприятия от бюджета, отметил руководитель. Однако в “Укроборонпром” передали немало "загнанных" заводов. К примеру, по Харьковскому авиазаводу долги по зарплатам "висят" со дня его передачи и превышают 200 млн гривень. Николаевский судостроительный завод также был передан концерну с колоссальными долгами. За текущий год концерн аккумулировал больше 40 млн гривень на выплату части этого долга.

“Перед каждой выплатой формируем пул из персонала, который после получения денег увольнялся. Таким образом уволено около 300 человек. Но долг продолжает наращиваться, хотя скорость уменьшилась.Таким образом мы гасим старые долги деньгами, которые могли потратить на развитие предприятий”, - рассказал Букин.

По его мнению, приватизация – единственная возможность снять с баланса концерна заводы без производства или не представляющие ценности для государства. Но это возможно только при активной позиции ФГИ.

На примере Николаевского судостроительного завода Букин пояснил, что 2/3 предприятия нужно отдать ФГИ или в коммунальную собственность, а треть мощностей можно оставить в госсобственности как ремонтную базу для ВМС. “Но для подтверждения оценок концерна нам необходимы соответствующие решения Минобороны, которые представят потребности ведомства в кораблестроении на ближайшие годы. Рассчитывают ли там достраивать корвет, будут ли заказывать патрульные корабли или планируют ограничиться ремонтом существующего флота”, - отметил руководитель концерна.

По его словам, для спасения оборонных предприятий очень важным фактором является поддержка их заказами Минобороны. В то же время он не уверен, что участие Концерна в программах военного ведомства существенно способствует развитию заводов. “В 2018-м за продукцию наших предприятий МО заплатило 11,8 млрд грн. В 2019-м же за полгода – 2,9 млрд. Это меньше 3% бюджета Министерства за полгода. Даже при сохранении этой тенденции (в чем я не уверен) эти средства не перевесят балласт, который тянет заводы вниз”, - подчеркнул Букин.

Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"

Причиной, по его мнению, является вынужденная поддержка неэффективных предприятий и их управленческих трансформаций.

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Зарплата, Долги, Укроборонпром, Предприятие.
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