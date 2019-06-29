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"Газпром" может продлить контракт на транзит газа с Украиной

"Газпром" может продлить контракт на транзит газа с Украиной
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Алексей Миллер: "Газпром" готов продлить действующий контракт по транзиту газа для Украины.

Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.

Об этом 28 июня заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

"Условие достаточно простое. Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - сказал Миллер.

К этому Миллер добавил, что Украина, по его мнению, "должна в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении".

Как известно, срок действия нынешнего газового контракта между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. РФ настаивает на подписании контракта, в котором также будет заложен принцип «бери, или плати».

Нафтогаз ожидает решения в Стокгольме по спорам с Газпромом до 2021 года

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко 18 июня заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом с 1 января 2020 года Нафтогаз может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа: "Газпром будет передавать нам определенный объем газа на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем на границе Украина — ЕС".

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Газ, Украина, Газпром, ЕС, Россия, Нафтогаз, РФ.
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