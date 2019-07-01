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Google запустила платформу, которая поможет малому бизнесу

Google запустила платформу, которая поможет малому бизнесу
22:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Компания Google запустила бесплатную платформу для малого бизнеса.

Компания Google запустила бесплатную платформу с инструментами для развития малого бизнеса.

Об этом сообщается в официальном блоге Google.

"Сегодня, в Международный день малого бизнеса, мы запустили новую инициативу - Grow with Google (Растите с помощью Google - ред.), которая призвана помочь малому бизнесу найти нужные инструменты и услуги Google для достижения своих бизнес-целей", - говорится в сообщении .

Как отметили в Google, компания в течение многих лет создавала инструменты, которые призваны помочь малым предприятиям расти и развиваться. Только в 2018 году эти инструменты поиска и рекламы способствовали созданию экономической выгоды в $ 335 млрд.

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Отмечается, что на новой платформе малые предприятия могут получить персонализированные бизнес-планы - по заявке будет сформирован персонифицированный план для развития бизнеса. Grow with Google предоставит советы, как расширить онлайн-присутствие компании, привлечь больше клиентов и работать эффективнее. Кроме этого, платформа предоставит информацию о бесплатных мастер-классах Grow with Google.

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Google, Бизнес, Малый бизнес, Платформа.
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