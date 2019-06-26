Google для детей: новая программа научит распознавать дезинформацию

Новости технологии: В учебный план входят занятия, направленные на обучение детей навыкам критического мышления.

Новая программа Google, разработанная вместе с Net Safety Collaborative, включает в себя игры, которые помогут учить детей распознавать дезинформацию, такую как фальшивые URL-адреса или вводящие в заблуждение заголовки.

Это значит, что они научатся отличать надежные источники новостей от тех, которым не стоит доверять и смогут определить плохой URL. Другие мероприятия по медийной грамотности расскажут детям, как поддерживать хорошую онлайн-репутацию, а раздел "Круто быть добрым" коснется притеснений в Интернете.

Наряду с новой учебной программой Google также объявляет об общенациональном партнерстве с YMCA, чтобы помочь семьям поговорить со своими детьми на такие темы, как социальные сети, кибербуллинг и дезинформация.

Новая учебная программа рассчитана в основном на детей от семи до двенадцати лет и уже доступна для заинтересованных членов семьи и преподавателей.