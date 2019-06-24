Google Pixel 4: новые фото флагманского смартфона

И в сети уже появилось немало изображений новинки. Свежие рендеры показывают многообразие цветовой гаммы, что может получить будущая новинка.
В частности, новая утечка показывает, что новый смартфон получит новый оригинальный цвет. Новые изображения обнародовал сайт IndiaShopps.
Как свидетельствуют фото, новым цветом стал мятный (Mint Green), который дополнит два полярных оформления — черный и белый. Кстати, кнопки включения питания окрашены в контрастный цвет – желтый. Что выглядит оригинально и при этом сохраняет стиль разноцветного логотипа Google.
В модели с белым корпусом кнопки синие, а у черной – белые.
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Google Pixel 4 & 4XL Renders . Arriving this October . #mobile #mobilelegends #mobileaddiction #mobileshots #mobileshotsbyme #mobileshots #smartphone #smartphones #technews #smartphonestand #google #googledoodle #googlepixel3xl #googlepixel #google #google3a #googlepixel3xl #googlepixel4 #googlepixel4xl
Как показывали многочисленные истоки, фото будут размещены в квадратном модуле, как и в предстоящей новинке – iPhone XI.
Что еще известно. В квадратном модуле спрячут две камеры (в предыдущей модели основная камера была одинарная). Также в квадрате разместят вспышку и третий датчик, который может быть и третьим объективом, или же у него будет свое назначение.
Также на фото не видно сканера отпечатков пальцев, поэтому вероятнее всего он будет встроен в дисплей.