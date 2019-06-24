Google Pixel 4: новые фото флагманского смартфона

Новости технологии: Согласно слухам, новое поколение флагманской линейки смартфонов Google Pixel представят не раньше октября.

И в сети уже появилось немало изображений новинки. Свежие рендеры показывают многообразие цветовой гаммы, что может получить будущая новинка.

В частности, новая утечка показывает, что новый смартфон получит новый оригинальный цвет. Новые изображения обнародовал сайт IndiaShopps.

Как свидетельствуют фото, новым цветом стал мятный (Mint Green), который дополнит два полярных оформления — черный и белый. Кстати, кнопки включения питания окрашены в контрастный цвет – желтый. Что выглядит оригинально и при этом сохраняет стиль разноцветного логотипа Google.

В модели с белым корпусом кнопки синие, а у черной – белые.

Как показывали многочисленные истоки, фото будут размещены в квадратном модуле, как и в предстоящей новинке – iPhone XI.

Что еще известно. В квадратном модуле спрячут две камеры (в предыдущей модели основная камера была одинарная). Также в квадрате разместят вспышку и третий датчик, который может быть и третьим объективом, или же у него будет свое назначение.

Также на фото не видно сканера отпечатков пальцев, поэтому вероятнее всего он будет встроен в дисплей.