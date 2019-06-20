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Четверг, 20.06.2019
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Женский смартфон: Xiaomi готовит новую разработку для милых дам

Женский смартфон: Xiaomi готовит новую разработку для милых дам
22:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Китайская компания Xiaomi часто удивляет пользователей интересными разработками.

Сейчас инженеры компании работают над созданием нового смартфона, который ориентирован на женщин.

Устройство компания планирует разрабатывать совместно с брендом Meitu. Популярный инсайдер Мукула Шармой опубликовал сносок новинки на своем канале в Twitter.

Что известно о новинке. Как можно увидеть на фото, смартфон будет белым с розовым отливом. Также в новинке использовано интересное решение относительно камеры. Здесь не будет фронталки, вместо этого использован откидной модуль с универсальной камерой.

Компания Xiaomi анонсирует Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

Единственная камера будет тройной: основной датчик получит разрешение 48 Мп. В обычном положении модуль закреплен в отверстии на задней панели, при этом камера используется как тыльная. Когда пользователь захочет сделать селфи, камеру нужно будет поднять вверх.

Другие характеристики, а также его цена – пока неизвестны.

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Смартфон, Технологии, Техно, Xiaomi, Женский смартфон, Xiaomi Mi CC9 Meitu Teased.
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