Женский смартфон: Xiaomi готовит новую разработку для милых дам

Сейчас инженеры компании работают над созданием нового смартфона, который ориентирован на женщин.

Устройство компания планирует разрабатывать совместно с брендом Meitu. Популярный инсайдер Мукула Шармой опубликовал сносок новинки на своем канале в Twitter.

Что известно о новинке. Как можно увидеть на фото, смартфон будет белым с розовым отливом. Также в новинке использовано интересное решение относительно камеры. Здесь не будет фронталки, вместо этого использован откидной модуль с универсальной камерой.

Remember Meitu collaborating with Xiaomi?

This might be the result. Not confirming it as of now though.#Xiaomi #xiaomicc9 #xiaomicc9e pic.twitter.com/KQ7tCWFRdw

— Mukul Sharma (@stufflistings) 19 июня 2019 г.