Женский смартфон: Xiaomi готовит новую разработку для милых дам

Сейчас инженеры компании работают над созданием нового смартфона, который ориентирован на женщин.
Устройство компания планирует разрабатывать совместно с брендом Meitu. Популярный инсайдер Мукула Шармой опубликовал сносок новинки на своем канале в Twitter.
Что известно о новинке. Как можно увидеть на фото, смартфон будет белым с розовым отливом. Также в новинке использовано интересное решение относительно камеры. Здесь не будет фронталки, вместо этого использован откидной модуль с универсальной камерой.
Remember Meitu collaborating with Xiaomi?
This might be the result. Not confirming it as of now though.#Xiaomi #xiaomicc9 #xiaomicc9e pic.twitter.com/KQ7tCWFRdw
— Mukul Sharma (@stufflistings) 19 июня 2019 г.
Единственная камера будет тройной: основной датчик получит разрешение 48 Мп. В обычном положении модуль закреплен в отверстии на задней панели, при этом камера используется как тыльная. Когда пользователь захочет сделать селфи, камеру нужно будет поднять вверх.
Другие характеристики, а также его цена – пока неизвестны.