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Компания Xiaomi анонсирует Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

Компания Xiaomi анонсирует Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e
09:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) рассказал в социальной сети Weibo, что завтра (21 июня) компания анонсирует новую линейку смартфонов для селфи.

Чего ждать

По словам сразу нескольких источников, на презентации представят Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi CC9e. Обе новинки получат 32-мегапиксельные фронтальные камеры. Старшую модель оснастят восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730, подэкранным сканером, тройной основной камерой на 48 Мп, дисплеем с каплевидным вырезом и аккумулятором на 4000 мАч с 27-ваттной зарядкой.

Младшая модель будет отличатся более слабым чипом Snapdragon 712, быстрой зарядкой на 18 Вт и сканером отпечатков пальцев, который расположат на боковой стороне устройства. Обеим устройствам также приписывают наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей и ценник в районе $216-360.

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Есть также небольшая вероятность, что на мероприятии представят первое совместное устройство Xiaomi и компании Meitu.

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Смартфон, Анонс, Xiaomi, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9e, Xiaomi Лэй Цзюнь.
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