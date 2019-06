Компания Xiaomi анонсирует Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

Чего ждать

По словам сразу нескольких источников, на презентации представят Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi CC9e. Обе новинки получат 32-мегапиксельные фронтальные камеры. Старшую модель оснастят восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730, подэкранным сканером, тройной основной камерой на 48 Мп, дисплеем с каплевидным вырезом и аккумулятором на 4000 мАч с 27-ваттной зарядкой.

Младшая модель будет отличатся более слабым чипом Snapdragon 712, быстрой зарядкой на 18 Вт и сканером отпечатков пальцев, который расположат на боковой стороне устройства. Обеим устройствам также приписывают наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей и ценник в районе $216-360.

A new selfie-centric Xiaomi smartphone is launching tomorrow (June 21, 10AM).

This could most likely be the CC9. #Xiaomi #micc9e pic.twitter.com/J2jCeu896o

— Mukul Sharma (@stufflistings) 20 июня 2019 г.