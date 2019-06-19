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Флагманская линейка смартфонов Samsung Galaxy Note 10: дата презентации

Флагманская линейка смартфонов Samsung Galaxy Note 10: дата презентации
19:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Ходили слухи, что компания Samsung анонсирует флагманскую линейку смартфонов Galaxy Note 10 10 августа, но как оказалось, это не так.

Когда ждать

Американское издание CNET, ссылаясь на источник, близкий с планами производителя, рассказало, что устройства покажут на несколько дней раньше - 7 августа. Презентация пройдёт в Нью-Йорке в Барклайс-Центре. В этом же месте в прошлом году анонсировали Galaxy Note 9.

Характеристики

В этом году в линейку Galaxy Note войдут сразу четыре смартфона: Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Pro, Galaxy Note 10 Pro 5G и Galaxy Note 10e. Аппараты получат "дырявые" дисплеи Infinity-O на 6.28, 6.4, 6.7 и 6.75 дюймов, разные модули камер и аккумуляторы от 3400 мАч.

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Все четыре новинки будут работать на процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9810 (в зависимости от рынка продаж). Их также оснастят 8/10/12 ГБ ОЗУ, стилусом S-Pen и быстрой зарядкой с мощностью 25 Вт. Смартфоны лишатся 3.5-миллиметрового разъёма и кнопки для вызова голосового ассистента Bixby. Приблизительный ценник новинок будет стартовать от $800-900 (за версию Note 10e).

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Samsung, Смартфон, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note 10.
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