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Раскрыты характеристики iPhone 2020 года

Раскрыты характеристики iPhone 2020 года
11:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости технологии: В следующем году Apple выпустит три смартфона, в двух из которых будут установлены чипы 5G от компании Qualcomm.

Согласно инсайдерской информации, флагманские модели будут поддерживать 5G.

Следовательно, яблочные устройства, выход которых ожидается в этом сентябре, будут совместимы лишь по-прежнему с LTE. Об этом в своем отчете сообщил китайский аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо (Kuo Ming Chi), которого также называют "лучшим экспертом по продукции Apple". 

По словам Минг-Чи Куо, производство собственных модемов 5G американский техногигант наладит уже к 2022-2023 годам. 

Так, "старшие" модели новых iPhone будут иметь OLED-дисплеи диагональю 5,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, в то время как OLED-экран гаджета "младшего", бюджетного поколения будет размером в 6,1 дюйма.

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Аналитик также отмечает, что доля новых iPhone 2020 года займет около 60 процентов от общего рынка iPhone, хотя представители Apple ранее заявляли о 20 процентах. 

Накануне индийский блогер выложил в Сеть качественные рендеры iPhone XR, который, как ожидается, выйдет этой осенью.

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Все по теме:

iPhone, Технологии, 5G, Техно, iPhone 2020, iPhone 2020 года, Характеристики iPhone 2020 года.
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