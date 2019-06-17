Night Mode: у Samsung Galaxy Note 9 появился ночной режим съемки

Новости технологии: Вслед за смартфонами Galaxy S9 и Galaxy S9+, компания Samsung выпустила новую версию прошивки для фаблета Galaxy Note 9.

В обновлении присутствует июньский патч безопасности и некоторые улучшения камеры, включая ночной режим съёмки Night Mode. Он сперва появился в смартфонах Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e.

Также из нововведений можно отметить встроенный сканер QR-кодов и улучшенную работу устройства.

Прошивка весит около 700 МБ и ее уже начали получать пользователи в Германии. В ближайшее время обновление будет доступно и в нашем регионе.

Напомним, после неудачного дебюта складного Samsung Galaxy Fold, у которого возникли проблемы с дисплеем, Huawei тоже решила не спешить и отложить запуск своего Mate X.