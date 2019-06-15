Huawei отложила запуск складного Mate X

Новости технологии: После неудачного дебюта складного Samsung Galaxy Fold, у которого возникли проблемы с дисплеем, Huawei тоже решила не спешить и отложить запуск своего Mate X.

Если раньше запуск новинки планировали на июнь, то теперь его решили перенести на сентябрь. За это время производитель проведет дополнительные тесты и еще раз проверить надежность конструкции и стабильность работы необычного устройства.

"Мы не хотим выпускать продукт, который мог бы разрушить нашу репутацию", - подчеркнул представитель компании.

Также пока под вопросом использование операционной системы Android в Mate X. Многие источники говорят, что смартфон был готов еще до включения Huawei в "черный список" США, поэтому он будет использовать полноценный Android со всеми сервисами Google. Но некоторые утверждают, что этот вопрос еще решается.

В любом случае, представители Huawei заверяют, что если компания "будет вынуждена обратиться к внутренним ресурсам, то они смогут быть развернуты в течение 6–9 месяцев". Речь идет о собственной операционной системе, и если придется использовать последний вариант, то выхода Huawei Mate X точно не стоит ждать до конца года.