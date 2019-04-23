Samsung Galaxy Fold: запуск гибкого смартфона отложен

Новости технологии: Компания Samsung отложила проведение медиа-мероприятий, посвященных выходу на рынок гибкого смартфона Galaxy Fold.

Отметим, ряд пресс-конференций был запланирован на эту неделю в Гонконге и Шанхае.

Причины. Напомним, несколько дней назад эксперты сообщили о дефектах в образцах, полученных от Samsung для публикации обзора. Это вызвало появление в Twitter хэштега #foldgate.

Как сообщает The Verge, представитель компании не уточнил причины переноса и не назвал новые даты проведения мероприятия. Он подтвердил, что фирма тщательно расследует сообщения о дефектах и отказался дать комментарий по поводу того, будут ли какие-либо изменения в сроках выхода складного смартфона в США.

Предыдущие даты старта продаж. Ранее было объявлено, что Galaxy Fold поступит в продажу в США 26 апреля, в Южной Корее и Европе – в мае.