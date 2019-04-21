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Как выглядит Samsung Galaxy Fold изнутри: Что находится под кучей пластика

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Как выглядит Samsung Galaxy Fold изнутри: Что находится под кучей пластика
13:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: В Сети появились фотографии гибкого смартфона в разобранном виде.

Изображения позволяют получить представление о внутренней конструкции Samsung Galaxy Fold.

В Samsung Galaxy Fold использован новый 7,3-дюймовый дисплей Infinity Flex, который в раскрытом состоянии имеет разрешение QXGA+ (4,2:3), а когда он сложен в режим телефона, то использует меньший, 4,6-дюймовый дисплей HD+ (12:9). У устройства 512 гигабайт постоянной и 12 гигабайт оперативной памяти, также установлен процессор Qualcomm. Для питания гаджета Samsung отдельно создала две батареи, которые разделены сгибом, но объединены в операционной системе Android, что составляет в общей сложности 4380 мАч.

По данным портала PhoneArena, дисплей устройства снимается довольно легко. На полученных изображениях также можно увидеть системные платы, шарниры, о которых не раз говорили представители Samsung, а также ту самую двухмодульную батарею. Шарнир представляет собой сложный механизм, состоящий из пяти частей, смысл которого в том, чтобы развернуть экран и держать его в горизонтальном положении, когда телефон открыт, и сложить его при соответствующем движении пользователя. Этот шарнир, как сообщается, в процессе разработки несколько раз перерабатывался.

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Человек, который разобрал Galaxy Fold и разместил фотографии на Weibo, сообщает, что шарнир опирается на очень точное выравнивание (что значительно усложняет процесс сборки). По его словам, если компоненты выйдут из строя, шарнир может повредить экран. Две половины Samsung Galaxy Fold соединены парой ленточных кабелей. Примечательно, что две батареи имеют разную форму. Пока не ясно, идентичны ли их емкости, - на этикетке написано "TBD mAh, TBD Wh".

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За охлаждение уникального девайса отвечает массивная тепловая трубка, предположительно, совмещенная с испарительной камерой. Труднее всего получить доступ к внешнему дисплею на 4,6 дюйма - для этого необходимо полностью разбирать устройство.

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Релиз первого для Samsung складывающегося устройства запланирован на 26 апреля, а его цена стартует от 1980 долларов.

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