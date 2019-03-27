Складной Samsung Galaxy Fold появится в Европе: Где, когда и сколько будет стоить

Новости технологии: Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появится в Европе 3 мая с ценником в 2000 евро.

В сети появилась информация о европейской цене и дате анонса складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Предзаказ на новинку откроют 26 апреля, а продажи начнутся 3 мая в 15 странах Европы: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швеция, Испания, Норвегия, Дания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Польша, Румыния и Швейцария. В наличии будет четыре расцветки корпуса. За устройство попросят 2000 евро. За эту сумму покупатели получат сам смартфон, беспроводные наушники Galaxy Buds, кевларовый чехол, а также гарантию от повреждений Samsung Care+ на год.

Напомним, Galaxy Fold имеет основной гибкий 7.3-дюймовый Infinity Flex Display и дополнительный на 4.6 дюймов. За производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 512 ГБ. В новинке также установлено два аккумулятора с общим объёмом 4380 мАч, тройная основная камера и двойная фронтальная. Работает устройство на Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.