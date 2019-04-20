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Складной смартфон Samsung Galaxy Fold радует своей автономностью

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold радует своей автономностью
14:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Иностранные журналисты продолжают тестировать первые образцы складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

И в отличие от дисплея, своей автономностью гаджет приятно удивил.

Напомним, в смартфоне установлено сразу два аккумулятора - по одному для каждой половины устройства. Их суммарная емкость - 4380 мАч. Для телефона это хорошая цифра, для планшета не очень. Учитывая то, что Galaxy Fold - это нечто среднее между смартфоном и планшетом, многие сомневались в его автономности.

Как оказалось - зря. Образец ресурса SamMobile продержался почти 8 часов - и это при постоянной работе дисплея и максимальных нагрузках. Журналисты признаются, что не щадили гаджет во время своих тестов.

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Выходит, переживать за "живучесть" складного смартфона точно не стоит. Чего нельзя сказать о его дисплее - напомним, экраны Galaxy Fold, которые отправили журналистам, начали выходить из строя уже через день-два.

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Гаджеты, Смартфоны, Складной смартфон, Samsung Galaxy Fold.
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