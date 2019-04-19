Honor выпустила лимитированную версию смартфона 20i Aape

Новости технологии: На днях Huawei представила смартфон Honor 20i, а сегодня компания анонсировала его специальную версию в коллаборации с японским модным брендом одежды Aape.

По спецификациям смартфон ничем не отличается от своего обычного собрата. У него установлен 6.21-дюймовый LCD FHD+ дисплей, процессор Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, тройная камера на 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятор на 3400 мАч. За работу отвечает ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.1

Honor 20i Aape Special Edition получил две необычные камуфляжные расцветки корпуса: Jungle Powder и Magic Blue. На задней части устройства красуется логотип бренда Aape, а в системе присутствуют специальные темы оформления с фирменными обоями, цветами и анимациями загрузки. Цвета компании также можно встретить на коробке смартфона.

Honor 20i Aape Special Edition выйдет в ограниченном количестве с ценником в 329 долларов США. Продажи смартфона начнутся в мае.