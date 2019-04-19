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Флагман Meizu 16s протестировали на скорость работы интерфейса (Видео)

Флагман Meizu 16s протестировали на скорость работы интерфейса (Видео)
15:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: До анонса флагманского смартфона Meizu 16s остаются считанные дни. Тем не менее, в сети продолжают появляется новые утечки устройства.

На просторах китайской социальной сети Weibo нашли видеоролик с демонстрацией скорости работы интерфейса Flyme 7.3 и оперативной памяти Meizu 16s. Человек на видео открыл 20 приложений всего за 99 секунд. На втором круге тестирования, все они остались в памяти смартфона.

Напомним, согласно предыдущим утечкам, новинка будет работать на процессоре Snapdragon 855. Смартфон оснастят 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с подэкранным сканером и разрешением Full HD+. ему также приписывают 6/8 ГБ оперативной памяти, двойную основную камеру на 48 Мп + 20 Мп, аккумулятор на 3600 мАч с быстрой зарядкой и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay.

Названа официальная дата презентации флагманского Meizu 16s

Презентация Meizu 16s пройдет 23 апреля в Китае. Стоимость новинки будет в районе 450-500 долларов США.

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Гаджеты, Смартфоны, Флагман, Meizu, Meizu 16s.
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