Названа официальная дата презентации флагманского Meizu 16s

Новости технологии: Презентация смартфона Meizu 16s запланирована на 23 апреля.

Китайская компания Meizu уже совсем скоро представит свой новый флагман.

Как пишет GizmoChina, один из разработчиков компании Meizu поделился результатами теста новинки в бенчмарке AnTuTu.

Как свидетельствуют результаты теста, новый смартфон набирает 374 190 баллов. К примеру, действующий лидер рейтинга самых продуктивных смартфонов – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition – в этом тесте набирает 372 072 баллов. То есть почти на 2 тысячи баллов меньше.

Meizu 16s будет оснащен новым топовым процессором Snapdragon 855. Он получит 6,2-дюймовый дисплей AMOLED. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Он будет доступен в 3 вариантах цвета: белый, черный и синий.