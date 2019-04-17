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Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт

Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт

Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт
22:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: Деталей о будущей технологической новинке пока нет.

Китайская компания Xiaomi представит новую модель телевизора 23 апреля. Производитель называет этот телевизор "двусторонним произведением искусства".

По слухам, новый телевизор получит изящный дизайн с тонким корпусом. Также есть информация, что на тыльной панели телевизора будет еще один экран.

По предварительным данным, ожидается анонс недорогой 32-дюймовой модели с экраном Full HD.

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Телевизоры Xiaomi - очень популярны. Xiaomi стала лидером по производству телевизоров на китайском рынке. Также в начале апреля Xiaomi устроила распродажу в Китае по случаю своего 9-летия. В рамках распродажи компания продала 10 тысяч телевизоров всего за 2,5 минуты.

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Xiaomi, Новинка от Xiaomi, Двусторонний телевизор.
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