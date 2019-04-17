Упрощенный флагман Xiaomi Mi 9 SE: старт продаж в Европе

Новости технологии: Компания Xiaomi начала продажи своего упрощенного флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 SE в Европе.

Новинка уже поступила в продажу в Нидерландах с ценником в 400 евро. Это за топовую модификацию на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, обычный Mi 9 с таким же количеством ОЗУ и ПЗУ стоит на 100 евро больше.

В ближайшее время Mi 9 SE также появится и в других европейских странах, включая Украину.

Напомним, смартфон имеет 5.97-дюймовый экран с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. У него установлен подэкранный сканер, тройная основная камера на 12 Мп + 13 Мп + 20 Мп, порт USB-C, аккумулятор на 3070 мАч с быстрой зарядкой, а также NFC-модуль и мощный процессор среднего уровня — Snapdragon 712.