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Упрощенный флагман Xiaomi Mi 9 SE: старт продаж в Европе

Упрощенный флагман Xiaomi Mi 9 SE: старт продаж в Европе
00:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram

Новости технологии: Компания Xiaomi начала продажи своего упрощенного флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 SE в Европе.

Новинка уже поступила в продажу в Нидерландах с ценником в 400 евро. Это за топовую модификацию на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, обычный Mi 9 с таким же количеством ОЗУ и ПЗУ стоит на 100 евро больше.

В ближайшее время Mi 9 SE также появится и в других европейских странах, включая Украину.

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Напомним, смартфон имеет 5.97-дюймовый экран с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. У него установлен подэкранный сканер, тройная основная камера на 12 Мп + 13 Мп + 20 Мп, порт USB-C, аккумулятор на 3070 мАч с быстрой зарядкой, а также NFC-модуль и мощный процессор среднего уровня — Snapdragon 712.

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Смартфон, Технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi 9 SE.
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