Индийское подразделение Xiaomi опубликовало дату презентации смартфона Redmi Y3

Судя по официальному постеру, новинку представят на мероприятии 23 апреля. Аппарат получит дисплей с каплевидным вырезом и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Y just selfies, Y not #32MPSuperSelfies? Revealing on the 24-04-2019

RT with #32MPSuperSelfies to show your excitement. pic.twitter.com/jxZQXtfj8F

— Mi India (@XiaomiIndia) 15 апреля 2019 г.