Индийское подразделение Xiaomi опубликовало дату презентации смартфона Redmi Y3

Новости технологии: Xiaomi анонсирует Redmi Y3 с 32-мегапиксельной фронтальной камерой 23 апреля.

Судя по официальному постеру, новинку представят на мероприятии 23 апреля. Аппарат получит дисплей с каплевидным вырезом и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Y just selfies, Y not #32MPSuperSelfies? Revealing on the 24-04-2019 RT with #32MPSuperSelfies to show your excitement. pic.twitter.com/jxZQXtfj8F — Mi India (@XiaomiIndia) 15 апреля 2019 г.

К сожалению, другие подробности о смартфоне компания не раскрыла. Можно лишь предположить, что он будет работать на процессоре Qualcomm 400-ой или 600-ой серии и его оснастят сканером отпечатков пальцев на задней стороне.

За пределами Индии новинка, скорее всего, будет известна с названием Redmi S3, как это было с прошлогодней моделью. Хотя есть слухи, что устройство может выйти на глобальном рынке, как Redmi 7 Pro. Если эта информация подтвердится, то его внешний вид точно будет похож на обычный Redmi 7.