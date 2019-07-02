Компания "IKEA" зайдет на украинский рынок в конце 2019 года

Новости Бизнеса: Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA готовится зайти на украинский рынок в конце 2019 года.

Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей и начала кампанию по набору персонала в Украине. Открытие первого магазина в Киеве запланировано на конец 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Как следующий шаг плана своего развития в Украине, IKEA рада объявить о запуске веб-сайта для украинских потребителей. Кроме этого, компания начала набор персонала (около 100 работников) для своего первого магазина городского формата в Киеве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в открытие магазина городского формата IKEA в Киеве запланировано на конец 2019 года.

"В своем первом магазине компания предложит украинским покупателям широкий ассортимент из более 6 тысяч доступных товаров привлекательного дизайна, а также перечень услуг и решений для дома", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года. В июле 2018 года IKEA начала набор сотрудников для своего первого магазина в Украине.

В октябре прошлого года основатель "Мандарин Плаза Групп" Вагиф Алиев, что IKEA может открыть второй магазин в Украине площадью 30 тысяч квадратных метров в новом торгово-развлекательном центре "Лесной" на Броварском проспекте в начале 2020 года. Также он сообщил, что IKEA будет и в других строящихся торговых центрах.