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Гладковский вернулся в корпорацию "Богдан"

Гладковский вернулся в корпорацию "Богдан"
20:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Бывший замсекретаря СНБО, фигурант скандала с коррупцией в "оборонке" Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес «Богдан-Автохолдинг» с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

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Черкассы, Богдан, СНБО, Петр Порошенко, Олег Гладковский.
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