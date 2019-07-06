Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"

Новости Бизнеса: Коболев ответил на угрозу премьер-министра Украины об увольнении руководителей государственных компаний, которые судятся с правительством и не выполняют принятых им решений.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища, чем выплатить дивиденды государству.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Коболева, "Нафтогаз" оказался перед выбором: выплатить дивиденды правительству (плюс 60% к 30%, которые компания уже выплатила), или отсрочить их выплату и продолжить закачку газа в подземные хранилища.

Коболев сообщил, что объем газа в хранилищах составляет 13,8 млрд кубометров, и туда еще нужно закачать больше 6 млрд кубометров, то есть 60 млн кубометров газа в день.

"Только накопив в хранилищах около 20 млрд кубометров, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с "Газпромом", - пояснил он.

"Я несу за это ответственность как руководитель государственной компании и как гражданин Украины", - добавил Коболев.

При этом он отметил, что НАК работает над привлечением дополнительных средств на внешнем рынке путем выпуска евробондов. По словам Коболева, при наличии соответствующих разрешений профильных министерств "Нафтогаз" сможет выйти на рынок внешних инвестиций на следующей неделе.