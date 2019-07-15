СМИ: Злосчастные Boeing 737 MAX в этом году на рейсы не выйдут

Новости Бизнеса: Boeing 737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года.

Самолеты Boeing 737 MAX скорее всего не смогут возобновить регулярные пассажирские перевозки в текущем году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Самолеты Boeing 737 MAX вряд ли возобновят пассажирские перевозки до 2020 года — потребуется время для устранения неполадок в программном обеспечении управления полетом и выполнения других шагов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в октябре 2018 самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. А в марте 2019 году в результате катастрофы самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии погибли 157 человек.

После инцидентов почти все страны ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.