В Швеции потерпел крушение спортивный самолет: 9 погибших

Новости мира: В Швеции разбился самолет с парашютистами, 9 жертв.

Недалеко от шведского города Умео потерпел крушение спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, все они погибли.

Об этом сообщает The Local.

"Девять человек погибли в Швеции после того, как самолет, на котором они совершали прыжок с парашютом, упал на остров недалеко от северного города Умео", - говорится в сообщении.

Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Сигнал тревоги от него поступил спустя чуть менее часа, после чего он упал, накренившись носом в землю.

"Похоже, что-то случилось сразу после взлета", - отметила сотрудница местных служб спасения Конни Кварфордт.

На месте крушения работают специалисты.