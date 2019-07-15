Facebook угрожает штраф в $5 млрд за неоднократные утечки данных

Новости Бизнеса: Facebook Inc. достиг соглашения с Федеральной торговой комиссией США (FTC) об урегулировании претензий в связи с утечками личных данных пользователей.

По словам источников, FTC, в которую входят пять членов, тремя голосами против двух приняла решение снять претензии в ответ на уплату штрафа в размере $5 млрд. После одобрения комиссией соглашение будет рассмотрено министерством юстиции.

Если соглашение вступит в силу, размер штрафа станет рекордным в истории FTC. Однако для самой компании сумма едва ли станет критичной - Facebook получила чистую прибыль в размере $2,43 млрд в первом квартале 2019 года при выручке в $15 млрд, при этом компания зарезервировала $3 млрд в связи с возможным штрафом.

Ожидается, что помимо штрафа на компанию будет наложен ряд ограничений, однако подробности соглашения пока не известны. При этом многие политики и эксперты уже отметили, что наказание Facebook кажется им слишком мягким.

"FTC сделала Facebook подарок к Рождеству на пять месяцев раньше срока", - написал в Twitter член Палаты представителей от Республиканской партии Дэвид Сициллин.

"Пять миллиардов, по сути, являются рабочими издержками", - отметил глава организации Electronic Privacy Information Center Марк Ротенберг.

FTC начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщения о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).