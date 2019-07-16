Город под Киевом из-за долгов рискует остаться без газа

Новости Бизнеса: Долги за потребленный газ ставят под угрозу теплоснабжение Броваров, газовый регулятор должен срочно погасить задолженность.

Долги "Броварытепловодоэнергия" за газ ставят под угрозу теплоснабжение города в следующем сезоне, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Сейчас коммунальное предприятие накопило долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ в размере 120,7 млн грн и, согласно требованиям законодательства, должен самостоятельно прекратить отбор газа.

"Для возобновления газоснабжения "Броварытепловодоэнергия" должен выполнить требования постановления Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867 по минимальному уровню расчетов и оплатить Нафтогаза не менее 8,6 млн грн долга", — указано в сообщении.

"Нафтогаз" призывает городскую власть Броваров принять оперативные меры для урегулирования задолженности коммунального теплоснабженца. От этого напрямую зависит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений города Бровары следующей зимы.