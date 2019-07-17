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Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
14:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Еврокомиссар по вопросам конкуренции планирует расследование против крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в ближайшие дни начнет антимонопольное расследование против крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon.

В течение нескольких месяцев Вестагер намекала на то, что стремится ускорить предварительное расследование возможного несправедливого использования компанией Amazon данных о продажах, чтобы получить преимущество над своими конкурентами, небольшими продавцами на своей платформе Marketplace. 

Начато расследование может привести к штрафам против Amazon или изменить способ работы компании, расположенной в Сиэтле.

Вестагер уже обложила Google рекордными штрафами и приказала Apple выплатить миллиарды евро налоговых субсидий.

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Amazon и Европейская комиссия в Брюсселе пока отказались комментировать планы по открытию расследования. 

Еврокомиссия уже дважды проводила проверку компании Amazon. Ранее комиссия проводила налоговое расследование в отношении компании, а также расследовала дистрибуцию электронных книг.

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Все по теме:

Еврокомиссия, Доставка, Монополия, Amazon, Джефф Безос, Демонопозилация.
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