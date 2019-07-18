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Криптовалюта Facebook: глава Libra выступил перед комитетом сената США

Криптовалюта Facebook: глава Libra выступил перед комитетом сената США
05:05 Сегодня Телеграф www.macdigger.ru

Новости Бизнеса: Глава криптовалютного проекта Facebook отчитался перед Сенатом США.

Американские власти призвали Facebook не запускать криптовалюту Libra до детального изучения вопроса конфиденциальности и регулирования. Банковский комитет Сената США провел 16 июля 2019 года первое слушание, на вопросы отвечал глава Libra Дэвид Маркус.

Маркус подтвердил комитету, что Facebook не запустит криптовалюту, пока не получит одобрение регуляторов и все необходимые разрешения. С его слов, в первую очередь криптовалюту будут регулировать в Департаменте по борьбе с финансовой преступностью Минфина США. Также он отметил, что Facebook не собирается конкурировать с государственными валютами.

Глава Libra напомнил, что хотя разработчиком криптовалюты является Facebook, управлять ей будут еще 27 других компаний из разных отраслей. Со временем количество партнеров может увеличится до ста, у всех будет равная доля.

Сервис перевода криптовалюты будет бесплатным. Facebook собирается зарабатывать только на бизнес-аккаунтах.

Libra — открытая экосистема, сторонние разработчики смогут создавать собственные кошельки и сервисы для Libra.

Компания не будет монетизировать пользовательские данные или использовать их для таргетирования рекламы, сохранив тем самым конфиденциальность пользователей.

Штаб-квартира Libra размещена в Швейцарии, чтобы было проще пройти дополнительные проверки международных финансовых институтов. Дэвид Маркус утверждает, что таким образом Facebook не собирается уклоняться от надзора властей США.

Глава Libra не ответил на несколько вопросов. Например, будет ли Facebook собирать данные о транзакциях, сделанных в соцсети или ее сервисах. Сколько Facebook инвестировала в собственную криптовалюту.

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Маркус не был готов ответить на вопрос сенатора, вернет ли Facebook деньги, выведенные обманом на кошелек в другом государстве, но подчеркнул, что компания обучит пользователей выявлять мошенничество.

Facebook анонсировала криптовалюту Libra и кошелек Calibra 18 июня. Они будут связаны с приложениями Messenger и WhatsApp. Это позволит пользователям переводить деньги по всему миру.

Представители Facebook не уточнили, когда и в каких странах криптовалюта будет доступна.

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Facebook, Криптовалюта, Дэвид Маркус, Libra.
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