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Boeing выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии

Boeing выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:

Американский авиаконцерн Boeing выделит $50 млн из фонда помощи на выплаты семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии.

Об этом решении было объявлено перед выступлением в Палате представителей США Пола Ньороге, который потерял троих детей, жену и тещу в авиакатастрофе 737 Max в марте в Эфиопии, передает Новое Время.

Для надзора за выплатами компенсаций был нанят юрист Кен Фейнберг, который руководил аналогичными фондами в деле терактов 11 сентября 2001 года и многочисленных нападениях в школах США.

Файнберг сообщил, что его команда немедленно начнет подготовку необходимых документов для тех, кто имеет право получить компенсацию.

Ранее Boeing объявил, что выделит $100 млн помощи родственникам жертв двух аварий самолетов 737 Max.

СМИ: Злосчастные Boeing 737 MAX в этом году на рейсы не выйдут

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта 2019 года через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании LionAir упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

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Авиакатастрофа, Boeing, Индонезия, Компенсация, Эфиопия, 737 MAX.
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