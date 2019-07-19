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Кривонос объяснил, что даст аудит "Укроборонпрома"

Кривонос объяснил, что даст аудит "Укроборонпрома"
17:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Кривонос считает, что аудит "Укроборонпрома" может восстановить доверие иностранных партнеров.

Международный аудит - это возможность проявить и исправить недостатки в отечественном оборонном концерне, создать четкую и прозрачную схему взаимоотношений предприятий "Укроборонпрома".

Об этом сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, говорится на сайте СНБО.

"Аудит - это возобновление доверия наших иностранных стратегических партнеров и введение эффективного инвестирования. И именно так можно понять, куда и каким образом двигаться дальше", - сказал Кривонос.

Он напомнил, что недавно председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" был избран Абромавичюс - "мощного и харизматичного человека". "Мы постоянно общаемся, и у нас есть общее понимание, как достичь прогресса в развитии концерна. Уверен, что под его руководством наблюдательный совет будет эффективно выполнять возложенную на него миссию", - представитель СНБО.

Отвечая на вопрос относительно реформы государственного оборонного заказа, Кривонос сообщил, что запланированы изменения относительно открытости информации по гособоронзаказу.

Абрамовичус назвал три главные проблемы "Укроборонпрома"

"Над этим ведется активная работа в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк активно участвует в этом процессе, привлекая иностранных и украинских специалистов. Уверен: со следующего года государственный оборонный заказ будет существенно отличаться от нынешнего", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, новый глава Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвал проведение международного аудита финансовой деятельности главной задачей на ближайшую перспективу.

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Укроборонпром, Аудит, Айварас Абромавичус, Сергей Кривонос.
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