Кривонос объяснил, что даст аудит "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса: Кривонос считает, что аудит "Укроборонпрома" может восстановить доверие иностранных партнеров.

Международный аудит - это возможность проявить и исправить недостатки в отечественном оборонном концерне, создать четкую и прозрачную схему взаимоотношений предприятий "Укроборонпрома".

Об этом сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, говорится на сайте СНБО.

"Аудит - это возобновление доверия наших иностранных стратегических партнеров и введение эффективного инвестирования. И именно так можно понять, куда и каким образом двигаться дальше", - сказал Кривонос.

Он напомнил, что недавно председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" был избран Абромавичюс - "мощного и харизматичного человека". "Мы постоянно общаемся, и у нас есть общее понимание, как достичь прогресса в развитии концерна. Уверен, что под его руководством наблюдательный совет будет эффективно выполнять возложенную на него миссию", - представитель СНБО.

Отвечая на вопрос относительно реформы государственного оборонного заказа, Кривонос сообщил, что запланированы изменения относительно открытости информации по гособоронзаказу.

"Над этим ведется активная работа в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк активно участвует в этом процессе, привлекая иностранных и украинских специалистов. Уверен: со следующего года государственный оборонный заказ будет существенно отличаться от нынешнего", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, новый глава Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвал проведение международного аудита финансовой деятельности главной задачей на ближайшую перспективу.