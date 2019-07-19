Обыски в "Богдан Моторс": компания считает обвинения НАБУ безосновательными

Новости Бизнеса: В "Богдан Моторс" считают обвинения НАБУ безосновательными и надуманными.

В ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" считают обвинения НАБУ надуманными и безосновательными.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Богдан Моторс".

"Богдан Моторс" - один из крупнейших производителей автомобильной техники в Украине, в том числе и военной. Компания заявляет о надуманности и беспочвенности обвинений НАБУ и рассматривает организацию следственных действий как политически мотивированное давление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в условиях отсутствия современной военной техники, которая бы позволяла решать все вопросы обеспечения жизнедеятельности войск при выполнении задач в районах проведения АТО/ООС, компания "Богдан Моторс" разработала за свой счет и изготовила образцы военной автомобильной техники".

В частности, как отмечают в компании, это санитарные автомобили и грузовики, которые заменили в войсках советский металлолом.

"Учитывая огромную потребность армии в автотранспорте, которая обусловлена устаревшим на 80% автопарком ВСУ, вся эта техника направляется в боевые части для медицинских подразделений, артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества. Также после продолжительных государственных испытаний на вооружение Армии принят бронеавтомобиль "Барс-8", - проинформировали в компании.

Подчеркивается, что закупка автомобилей производства "Богдан Моторс" происходит "в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета министров Украины №517", которое, как уточняют в компании, четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

Отмечается также, что "Богдан Моторс" является "одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли".

"Так, за 11 лет выпуска гражданской и военной техники на ГП "АСЗ №2" АО "АК "Богдан Моторс" перечислил в бюджеты всех уровней 2,4 млрд грн. Компания также является ответственным работодателем - на предприятиях "Богдан Моторс" сейчас работает свыше 2000 человек", - уточнили в компании.

Как сообщалось, 19 июля в НАБУ сообщили, что детективы ведомства проводят обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент".

В НАБУ сообщили, что следственное действие санкционировано судом и проводится в ходе расследования растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.