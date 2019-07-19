Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Зеленский уволил послов в 11 странах мира
Зеленский уволил послов в 11 странах мира
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек
Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек

Обыски в "Богдан Моторс": компания считает обвинения НАБУ безосновательными

Обыски в "Богдан Моторс": компания считает обвинения НАБУ безосновательными
18:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В "Богдан Моторс" считают обвинения НАБУ безосновательными и надуманными.

В ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" считают обвинения НАБУ надуманными и безосновательными.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Богдан Моторс".

"Богдан Моторс" - один из крупнейших производителей автомобильной техники в Украине, в том числе и военной. Компания заявляет о надуманности и беспочвенности обвинений НАБУ и рассматривает организацию следственных действий как политически мотивированное давление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в условиях отсутствия современной военной техники, которая бы позволяла решать все вопросы обеспечения жизнедеятельности войск при выполнении задач в районах проведения АТО/ООС, компания "Богдан Моторс" разработала за свой счет и изготовила образцы военной автомобильной техники".

В частности, как отмечают в компании, это санитарные автомобили и грузовики, которые заменили в войсках советский металлолом.

"Учитывая огромную потребность армии в автотранспорте, которая обусловлена устаревшим на 80% автопарком ВСУ, вся эта техника направляется в боевые части для медицинских подразделений, артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества. Также после продолжительных государственных испытаний на вооружение Армии принят бронеавтомобиль "Барс-8", - проинформировали в компании.

Подчеркивается, что закупка автомобилей производства "Богдан Моторс" происходит "в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета министров Украины №517", которое, как уточняют в компании, четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

Отмечается также, что "Богдан Моторс" является "одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли".

"Так, за 11 лет выпуска гражданской и военной техники на ГП "АСЗ №2" АО "АК "Богдан Моторс" перечислил в бюджеты всех уровней 2,4 млрд грн. Компания также является ответственным работодателем - на предприятиях "Богдан Моторс" сейчас работает свыше 2000 человек", - уточнили в компании.

Растрата госимущества: НАБУ обыскивает помещения "Богдан-Моторс"

Как сообщалось, 19 июля в НАБУ сообщили, что детективы ведомства проводят обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент".

В НАБУ сообщили, что следственное действие санкционировано судом и проводится в ходе расследования растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Богдан Моторс, Укроборонпром, ВСУ, НАБУ, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Германия назначила нового посла в Украине
Германия назначила нового посла в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
Евровидение 2020: названы два города-претендента на проведение конкурса
Евровидение 2020: названы два города-претендента на проведение конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь