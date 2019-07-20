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СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться
СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться
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СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться

СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Данилюк разбирается с ситуацией по обыскам на "АрселорМиттал".

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк выясняет обстоятельства, касающиеся обыска СБУ в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Тревожный вызов. Разбираюсь ...", - сказал Данилюк, распространив обращение ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в связи с обыском СБУ.

В видеообращении исполняющий обязанности генерального директора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов сообщил, что сегодня представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. "У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения", - сказал Иванов.

По его мнению, такие действия выглядят "несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации на АрселорМиттал Кривой Рог".

И.о. гендиректора подчеркнул, что события, происходящие в последнее время, ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия и его коллектива. "Мы никого не обвиняем, но хотим быть уверенными, что все действия будут происходить исключительно в законодательном русле по единым стандартам. Поэтому просим о поддержке со стороны наших партнеров и международных организаций", - добавил Иванов.

Как известно, "АрселорМиттал Кривой Рог" - одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Сейчас предприятие является лидером по загрязнению воздуха в городе и области. На него приходится более 30% всех выбросов по области и почти 80% - по Кривому Рогу.

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На днях Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Днепропетровской области, провел в Кривом Роге совещание, посвященное проблемам природоохранной деятельности и экологической обстановки в городе. Во время этого совещания он также предложил "АрселорМиттал" "финансово извиниться" перед больными людьми.

В свою очередь в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что готовы в кратчайшие сроки принять меры по улучшению экологической ситуации в регионе.

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СБУ, СНБО, Александр Данилюк, АрселорМиттал Кривой Рог.
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