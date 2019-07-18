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"Экоцид": В СБУ открыли дело против металлургической компании из Кривого Рога

"Экоцид": В СБУ открыли дело против металлургической компании из Кривого Рога
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: СБУ завела дело на должностных лиц "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Сотрудники Службы безопасности Украины зарегистрировали уголовное производство в отношении должностных лиц "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной информации, представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве. Также они систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны осуществлять измерения токсичных выбросов в атмосферу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может угрожать экологической ситуации в городе и безопасности его жителей.

В связи с этим, следователи СБ Украины зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид).

В СБУ пока не зафиксировали вмешательства РФ в выборы

Позже в пресс-центре СБУ подтвердили, что речь идет о горно-металлургическом комбинате "ArcelorMittal Кривой Рог".

Как сообщалось ранее, 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам экологической ситуации, обращаясь к представителям "ArcelorMittal Кривой Рог", предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей города.

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Все по теме:

СБУ, Экология, ArcelorMittal Кривой Рог, Загрязнение окружающей среды.
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