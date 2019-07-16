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В СБУ пока не зафиксировали вмешательства РФ в выборы

В СБУ пока не зафиксировали вмешательства РФ в выборы
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано.

По состоянию на текущий день в Службе безопасности Украины не фиксируют фактов вмешательства в избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент, отвечая на вопрос о том, фиксируются ли факты вмешательства РФ в украинские выборы, ври.о. главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга во вторник в пресс-центре СБ Украины сказал: "По состоянию на сейчас – нет".

"Даже если такие атаки и будут... мы готовы им противостоять", - добавил он.

В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК ври.о. главы СБУ отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.

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"Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (выборам нардепов – ред.), и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул Баканов.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

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СБУ, Россия, Выборы в Раду, Вмешательство в выборы, Парламентские выборы 2019.
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