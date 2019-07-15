Выборы близко: ГСЧС переходит на усиленный режим несения службы

Новости Украины: Подразделения ГСЧС в связи с подготовкой к выборам переведены на усиленный режим несения службы.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 9.00 сегодняшнего дня в связи с подготовкой к проведению внеочередных парламентских выборов переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

С целью повышения готовности органов и подразделений ГСЧС к действиям по назначению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, с 9.00 15 июля органы управления и силы ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы.

В последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки относительно чрезвычайных ситуаций и опасных происшествий, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведении выборов.

В зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных происшествий организовано дежурство пожарных постов.

Для обеспечения выполнения работ, связанных с обследованием участков местности на наличие взрывоопасных предметов, на этих объектах задействованы также пиротехники ГСЧС.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится также авиация ГСЧС.