Сотрудники British Airways проведут забастовку впервые за последние 40 лет

Новости Бизнеса: Пилоты British Airways намерены провести масштабную забастовку, требуя повышения зарплат.

Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет The Evening Standard

Примерно 90% пилотов British Airways входят в профсоюз, поэтому забастовка может серьезно отразиться на расписании полетов компании.

Представители компании заявили о планах добиваться судебного запрета на забастовку и выразили свое сожаление в связи с тем, что профсоюз "решил нарушить планы поездок наших клиентов".

Переговоры между BAPLA и British Airways ведутся с ноября прошлого года. Члены профсоюза настаивали на внедрении схемы распределения прибыли между сотрудниками компании, а фирма предлагала повышение зарплат на 11,5% в течение трех лет.

Даты забастовки пока не объявлялись. По закону, профсоюз обязан уведомить компанию о подобных мерах за две недели.

Последняя забастовка сотрудников British Airways состоялась еще в 1970-х годах. В 2008 году пилоты проголосовали за проведение забастовки, но тогда вопрос удалось урегулировать.

Акции International Consolidated Airline Group (IAG), в которую входит British Airways, стабильны в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании упала на 27%, до 8,93 млрд фунтов стерлингов ($11,1 млрд).