Скачать
Среда, 31.07.2019
Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике
Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019

ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза

ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
15:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Европейский банк приобрел бонды Нафтогаза на сумму 600 млн евро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 1/5 (на EUR120 млн) выпущенных "Нафтогазом" 5-летних евробондов на сумму EUR600 млн, сообщил банк.

В ЕБРР отмечают, что поступления по еврооблигациям НАК будет использовать для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. В то же время финансирование банка будет направлено исключительно на закупку газа для предстоящего отопительного сезона 2019/20.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Ранее НАК заявил о необходимости срочного привлечении средств для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах – 20 млрд куб. м, что быть готовым к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

Нафтогаз оценил убытки от захвата Россией активов группы в Крыму

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Банк, ЕБРР, НАК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
04 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
05 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки
Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки
Боевики пять раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку
Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь